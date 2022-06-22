تعرف على نتيجة ترقيات موظفى الجهاز الإدارى للدولة 2022 بالاسم والرقم القومى

ريهام الباشا

ينشر اليوم السابع نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار الجهاز لترقية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويتراوح عددهم "من 400 إلى 500 ألف موظف"، وتدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات، بنحو مليار جنيه في الموازنة الجديدة للدولة.

وتشمل النتائج حركة الترقيات الأخيرة وصرف حافز الإضافي للموظفين الذين أتموا المدد البينية للترقيات لم يصيبهم الترقية نظرا لأنهم يعملون على المستوى الأول الوظيفي أو درجة كبير وفقا للدرجات الوظيفية في القانون القديم، إضافة إلي أنه يمكن للموظف أن يعرف من خلال اليوم السابع دوره في الترقيات والسنوات المتبقية له للتقنية الجديدة.