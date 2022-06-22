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الأزهر للفتوى: اتخاذ "غير المحجبة" ذريعة للاعتداء على المرأة جريمة كبرى ومنكرة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:17 م
الأزهر للفتوى: اتخاذ "غير المحجبة" ذريعة للاعتداء على المرأة جريمة كبرى ومنكرة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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قال مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، ان الإنسان بنيان الله، وحفِظَ الإسلام النَّفسَ، ووضع لهذه الغاية العُظمى منظومة تشريعة مُتكاملة، تقيم مجتمعًا سويًّا فاضلًا، كما أن حياة الإنسان ملك لخالقه سبحانه، والاعتداء على حقّه في الحياة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، سواء أكان الاعتداء من الإنسان على أخيه الإنسان، أو من الإنسان على نفسه بالانتحار.

وأكد المركز فى بيان له أن الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة.
 
وتابع : للمجتمع الإيجابي دورٌ واعٍ في وأد الجرائم، وحسن التّخلص من أجزائه المفسده المخرّبة، بالاتحاد والفاعلية والحفاظ على القانون، أما السلبية مع القدرة على منع المعتدي، والاكتفاء بتصوير الجرائم عن بُعد، فأمور تساعد على تفاقم الجريمة وتجرؤ المُجرمين.

مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية

الازهر الشريف

فتوى

الانتحار

اليوم السابع بلس



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