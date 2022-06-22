مصر تفوز برئاسة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022 - 2025

كتب محمد أبو ضيف

شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، والمنعقدة خلال الفترة من 20 إلى 23 يونيه 2022، في بوروندي بعنوان ”حماية ثروة أفريقيا مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة ”.

واتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية منظمة دولية مستقلة تهدف الي التنسيق والتعاون بين هيئات مكافحه الفساد بالدول الافريقيه و نشر التطبيق الفعال لاتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد والاتفاقية الأممية ، و تيسير التعاون المشترك بين الدول الأطراف فى مجال التحريات وجمع الأدلة في جرائم الفساد وتقديمها لجهات التحقيق .

وتضمن الاجتماع عرض الخطة الإستراتيجية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022 - 2026، ودوروكالات مكافحة الفساد الأفريقية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة و عرض الموقف الأفريقي الموحد بشأن استرداد الموجودات وأهمية هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ الاستراتيجية .

وخلال الفعاليات قام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بعرض أبرز الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية 2019 / 2022.

وفى نهاية الاجتماعات قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022 - 2025، حيث فازت مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد ، كما فازت مالى بمقعد النائب الأول ، وفازت الكاميرون بمقعد النائب الثانى كما وافق الاتحاد علي طلب جنوب افريقيا باستضافة الاجتماع السادس للاتحاد العام القادم.