وزارة الداخلية تنفى شائعة تحذير المواطنين من سرقة منازلهم.. إنفوجراف

كتب محمد أبو ضيف

تواصل وزارة الداخلية كشف الشائعات التى دأب البعض على ترويجها عبر مواقع السوشيال ميديا، والتى كان آخرها شائعة تحذير المواطنين من سرقة منازلهم لوجود تشكيل عصابى.

وكشف الوزارة حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بزعم صدور بيان لوزارة الداخلية يحذر المواطنين من سرقة منازلهم وذلك كالتالى..





• رصدت الداخلية بيانا مزيفا منسوبا لها يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب

• البيان المزيف ادعى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده أنهم تابعون لشركة المياه أو عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً ويسرقون المنازل تحت تهديد السلاح

• بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات

• تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن "قديم" وسبق انتشاره على مواقع التواصل منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية وقيام الجهات المعنية بنفى تلك الادعاءات

• جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات