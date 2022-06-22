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دار الإفتاء: ربط وقائع التحرش وقتل الفتيات بترك الحجاب حديث فتنة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:47 م
دار الإفتاء: ربط وقائع التحرش وقتل الفتيات بترك الحجاب حديث فتنة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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حذرت دار الإفتاء المصرية، من ربط قيام البعض بترك الحجاب بوقائع التحرش بالفتيات أو قتلهن، قائلة: " ما اعتاده بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب هو حديث فتنة وليس له علاقة بالمنهج الصحيح".
 
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "إن من واجب العلماء اختيار الأسلوب المناسب في الحدث المناسب وليس من طريقة أهل العلم الراسخين لوم الناس على أي تقصير في وقت المصائب والبلايا".
 
وكان مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، قال إن الإنسان بنيان الله، وحفِظَ الإسلام النَّفسَ، ووضع لهذه الغاية العُظمى منظومة تشريعة مُتكاملة، تقيم مجتمعًا سويًّا فاضلًا، كما أن حياة الإنسان ملك لخالقه سبحانه، والاعتداء على حقّه في الحياة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، سواء أكان الاعتداء من الإنسان على أخيه الإنسان، أو من الإنسان على نفسه بالانتحار.
 
وأكد المركز فى بيان له أن الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة.
 
وتابع: للمجتمع الإيجابي دورٌ واعٍ في وأد الجرائم، وحسن التّخلص من أجزائه المفسده المخرّبة، بالاتحاد والفاعلية والحفاظ على القانون، أما السلبية مع القدرة على منع المعتدي، والاكتفاء بتصوير الجرائم عن بُعد، فأمور تساعد على تفاقم الجريمة وتجرؤ المُجرمين.

مبروك عطية

بلاغ ضد مبروك عطية

دار الإفتاء

فتاوى دار الإفتاء

اليوم السابع بلس



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