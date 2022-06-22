وتحت عنوان "الرياض والقاهرة: أمن لبنان والإصلاحات"، نشرت صحيفة "الجمهورية" -في صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم- صورة كبيرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي في القاهرة أمس، وكتبت تقول: إن مصر والسعودية أكدتا حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته.

وتحت عنوان "مصر والسعودية تدعمان الإصلاحات لتجاوز لبنان أزمته"، نشرت صحيفة "النهار" -في صفحتها الأولى- صورة تجمع الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي في المطار، وأبرزت ما ورد في البيان المشترك وخصوصا ما يتعلق بالتأكيد على ألا يكون لبنان منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدرًا أو معبرًا لتهريب المخدرات.

كما تطرقت الصحيفة إلى الموقف المصري السعودي المعلن في البيان الختامي حول الشأن اليمني، حيث ركزت على تجديد الجانبين دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وأبرزت أيضا إشادة الجانب المصري بجهود المملكة السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن.

وتحت عنوان "الأمير محمد بن سلمان في القاهرة وتوقيع اتفاقيات بقيمة 7.7 مليار دولار"، ركزت صحيفة "اللواء" - في عددها الصادر اليوم - على تفاصيل اللقاء وما أعلن خلاله من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر.