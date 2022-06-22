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السكة الحديد: حادث قطار بضائع البحيرة لم يؤثر على الحركة.. والخط مخصص للبضائع

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:15 م
السكة الحديد: حادث قطار بضائع البحيرة لم يؤثر على الحركة.. والخط مخصص للبضائع القطار
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالغلال بين محطتي السلام والبستان بخط بضائع الإتحاد القباري تم خروج بعض عربات القطار عن السكة الحديد، دون أن يؤثر ذلك على حركة مسير القطارات، حيث إن الخط مخصص لنقل البضائع/ وقد نتج عن الحادث وفاة سيدة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث.
 
ودفعت الهيئة بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان وإخلاء الخط، والاستعداد به مرة أخرى، وعلى الفور تم إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين للمعاينة والوقوف على أسباب خروج العربات من على السكة.
 
واعتذرت هيئة السكة الحديد عن هذا الحادث الذي تسبب في وفاة إحدى السيدات.
 
 
 

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