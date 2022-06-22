البابا تواضروس: نصلى من أجل نجاح وتفوق طلاب الثانوية العامة

الاسكندرية جاكلين منير

قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة محبة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: نصلى من أجل طلاب الثانوية العامة، خاصة مع بدء الامتحانات، ونصلى لهم من أجل النجاح والتفوق، وكل مجتهد سوف يجد ويحصد نتيجة اجتهاده"، جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية، وسلسلة محاضرات "أسرتي مقدسة" باجتماع الأربعاء، والذى أقيم مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثانى عن تخصيص محاضرات اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال هذا العام الذي يبدأ من شهر يونيو الجاري حتى يونيو من العام المقبل للحديث عن موضوعات تخص الأسرة واحتياجاتها، اتساقًا مع التوصية المجمعية بتخصيص هذا العام حتى يونيو 2023 م لحملة "أسرتي مقدسة" في مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر والخارج، والتي تحدث قداسته عنها باستفاضة.

وأكد البابا تواضروس الثانى على أهمية الحفاظ على الأسرة والحب الذى هو فن إسعاد الآخر بدون أنانية التى تعد أحد أهم الأسباب لفشل الزواج وهدم الأسرة، وأن أهم هدية يقدمها الشخص إلى الطرف الآخر هو الحب الحقيقى من القلب النقى المملوء بمحبة الله.