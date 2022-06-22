"الأوقاف" تعلن انضمام 341 مسجدًا جديدًا للبرنامج الصيفى للأطفال فى 4 محافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف انضمام 341 مسجدًا جديدًا فى 4 محافظات، وهي: "الغربية- كفر الشيخ- الشرقية –الإسكندرية"، على أن يكون بداية النشاط يوم الأحد المقبل، وبذلك يبلغ إجمالى المساجد التى يتم بها النشاط الصيفى للأطفال (5530) مسجدًا.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع الجغرافى لنشاط البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد وخدمة للنشء.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.