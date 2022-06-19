أخبار 24 ساعة.. الصحة: اقتربنا من الوصول لـ"صفر وفيات" بفيروس كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المالية: التوسع في الإنتاج الزراعى والصناعي لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية
الإسكان: الاستثمارات بالعلمين الجديدة موزعة على المرافق والإسكان والخدمات
التضامن: مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة الجمعة المقبل
الرعاية الصحية: الرئيس السيسى يقود إصلاحا صحيا غير مسبوق فى الدولة
وزارة الصحة تعلن تفاصيل خطة تأمين الحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج
القطار الكهربائى الخفيف بسرعة 120 كم/ الساعة.. وتذكرته تبدأ من 15 جنيها
"التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص
التعليم تكشف آلية امتحان الدور الثانى لطلاب الأول والثانى الثانوى العام
وزير التعليم العالى يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفيات جامعة طنطا.. صور
وزيرة البيئة تسلم دراجات للفائزين فى مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"
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