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أخبار 24 ساعة.. الصحة: اقتربنا من الوصول لـ"صفر وفيات" بفيروس كورونا

الأحد، 19 يونيو 2022 12:17 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: اقتربنا من الوصول لـ"صفر وفيات" بفيروس كورونا فيروس كورونا
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
الصحة: 35 ألف مواطن استفادوا من المنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان خلال أسبوع
 
تعليم الجيزة تفتح باب التظلمات على نتيجة الأول والثانى الثانوى حتى 15 يوما
 
التعليم: 16 طالبا فى كل لجنة بامتحانات الثانوية العامة مراعاة للإجراءات الاحترازية
 
الصحة: اقتربنا من الوصول لـ"صفر وفيات" بفيروس كورونا
 
السياحة: 50 دولارا تكلفة الفرد فى فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ
 
شيخ الأزهر يغرد بالهندية ويطالب باحترام مقدسات المسلمين وعدم المساس برموزهم
 
الصحة ترفع قيود فيروس كورونا للقادمين إلى مصر.. اعرف التفاصيل
 
 
المالية: التوسع في الإنتاج الزراعى والصناعي لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية
 
الإسكان: الاستثمارات بالعلمين الجديدة موزعة على المرافق والإسكان والخدمات
 
التضامن: مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة الجمعة المقبل
 
الرعاية الصحية: الرئيس السيسى يقود إصلاحا صحيا غير مسبوق فى الدولة
 
وزارة الصحة تعلن تفاصيل خطة تأمين الحجاج المصريين خلال أداء مناسك الحج
 
القطار الكهربائى الخفيف بسرعة 120 كم/ الساعة.. وتذكرته تبدأ من 15 جنيها
 
"التموين": نستعد لإنشاء 5 مصانع للزيوت.. نرحب بمشاركة القطاع الخاص
 
التعليم تكشف آلية امتحان الدور الثانى لطلاب الأول والثانى الثانوى العام
 

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