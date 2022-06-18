الصحة: اقتربنا من الوصول لـ"صفر وفيات" بفيروس كورونا

إبراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر وصلت إلى احتياج للمستشفيات للمصابين بفيروس كورونا، واقتربت من الوصول إلى صفر وفيات بالفيروس، مردفا: "كورونا يشبه الأنفلونزا، ولدينا أقل معدلات الإصابة الطبيعية بالفيروس".

أضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن الإصابات الموجودة حاليا لمتحور "أوميكرون" وليس هناك أى متحور آخر للمصابين بمصر، مردفا: "مصر تتعامل مع الاستراتيجية العالمية، صفر وفيات لكورونا، وصفر احتياج للمستشفيات، وليس صفر إصابات، لأن الكورونا لم تنتهي".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "أدوية كورونا متاحة بشكل مجانى داخل المستشفيات، وحتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يدفع لمنح اللقاحات للأطفال الرضع".