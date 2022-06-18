تعليم الجيزة تفتح باب التظلمات على نتيجة الأول والثانى الثانوى حتى 15 يوما

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم فتح باب التظلمات غدا الأحد على مستوى المحافظة، على نتائج امتحانات صفوف النقل بالثانوى العام، ومستمرة لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بالطالب المتظلم.

وأضاف مدير تعليم الجيزة، لـ"اليوم السابع" أنه لا يتم ظلم أحد وأن الطالب سيأخذ حقه حال وجود أخطاء فى التصحيح أو تجميع الدرجات أو غيرها، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وجه بفتح باب التظلمات.

وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة فى مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة فى مجموع الترمين سيتاح له دخول امتحانات الدور الثانى.

كما شددت الوزارة على المدارس بأن أى طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكترونى فى أى مادة فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.