الصحة ترفع قيود فيروس كورونا للقادمين إلى مصر.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن رفع القيود والاشتراطات الخاصة بفيروس كورونا للقادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إنه تم رفع القيود والعمل بالإجراءات الحالية والاشتراطات الصحية لدخول جمهورية مصر العربية فى الوقت الحالى سواء كانت شهادة تطعيمية ضد كوفيد 19 أو مسحة PcR سلبية ضد كوفيد 19 خلال فترة 72 ساعة أو مسحة RAPID ANTIGEN سلبية ضد كوفيد 19 خلال 72 ساعة.

وتابع: يعاد تقييم المخاطر الحالية بصفة دورية بناء على الموقف الوبائى والمحلى والإقليمى والعالمى للمرض.