اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يغرد بالهندية ويطالب باحترام مقدسات المسلمين وعدم المساس برموزهم

السبت، 18 يونيو 2022 10:10 م
شيخ الأزهر يغرد بالهندية ويطالب باحترام مقدسات المسلمين وعدم المساس برموزهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للنظر في مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية، والعمل على تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها، تزامنا مع أزمة تصريحات المتحدث الرسمي للحزب الحاكم في الهند والتغريدات التي احتوت على خطاب كراهية للمسلمين، وإساءة صريحة في حق نبينا الكريم وزوجاته أمهات المؤمنين. 
 
جاء ذلك في تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر باللغات العربية والإنجليزية والهندية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، حيث أشار شيخ الأزهر إلى أن هذا اليوم الدولي يأتي في وقت ارتفعت فيه موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم الدينية.
 
وجاء نص تغريدة فضيلة الإمام الأكبر: "يأتي اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية متزامنًا مع ارتفاع موجات التعصب والكراهية ضد المسلمين، والسخرية من رموزهم ومقدساتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة النظر في مدى كفاية وفعالية التشريعات والمواثيق الخاصة بمكافحة التعصب والكراهية، والعمل على تعزيزها، ووضع الضمانات المناسبة للالتزام بها".
 
شيخ الأزهر يغرد بالهندية ويطالب باحترام مقدسات المسلمين وعدم المساس برموزهم (1)
 

شيخ الأزهر يغرد بالهندية ويطالب باحترام مقدسات المسلمين وعدم المساس برموزهم (2)
 

 


شيخ الازهر

الازهر الشريف

خطاب الكراهية

مكافحة التعصب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة