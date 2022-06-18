الصحة: 35 ألف مواطن استفادوا من المنصة الإلكترونية لعلاج الإدمان خلال أسبوع

محمود رضا الزاملى

قالت دكتورة منن عبد المقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بعض الشباب يجدون حرجا فى اللجوء للطبيب النفسى، ويظنون أن ذلك سيقلل منهم أو يهز صورتهم، لذلك أطلقنا أضخم منصة افتراضية فى الشرق الأوسط لتقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدة أنه استفاد منها خلال أسبوع واحد 35 ألف شخص.

وأضافت الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم على قناة دى أم سى، حاولنا توفير منصة مجانية للتواصل مع الناس بشكل يرفع الحرج عنهم وكذلك توفير فرصة للعلاج النفسى وكذلك من الإدمان وكل ذلك مجانى عبر المنصة.

وأكدت التعامل مع المنصة بكل سهولة أما عن طريقة دخول المنصة، ويقوم المستخدم بفتح حساب مجانى ثم يتم عمل اختبار نفسى، وبناءا على نتيجته يوجهه البرنامج عما يجب أن يفعله، فيمكن أن يوجه للشخص بعض النصائح، أو يطلب منه الحجز لدى طبيب نفسى أو الذهاب إلى مستشفى نفسى لإجراء الكشف".

وأوضحت أن هناك أطباء على جودة عالية ومختصين متدربين على مستوى عالى من الحرفية، ومع الحفاظ على الخصوصية والسرية".