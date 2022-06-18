الإسكان: الاستثمارات بالعلمين الجديدة موزعة على المرافق والإسكان والخدمات

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة على القيام بجولة تفقدية فى مختلف أنحاء المدينة الساحلية؛ ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بها، ولا سيما أعمال المرافق.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول حجم الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح الوزير أن الاستثمارات موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: قطاع المرافق الذى يشمل محطات لتحلية مياه البحر، ومعالجة ثلاثية، ومحولات كهرباء، بالإضافة إلى محطة تخفيض الغاز، فضلا عن محطات رفع صرف صحي، وشبكات مرافق مختلفة، كما يشمل قطاع الإسكان عمارات الداون تاون وامتداده، والأبراج الشاطئية، وأبراج مارينا العلمين، وأبراج الداون تاون، وكمبوند 700 فدان، والحى اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر، والإسكان المتميز، بينما قطاع الخدمات يضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، بالإضافة إلى مدرسة للتعليم الأساسي، وممشى سياحي.

وحول موقف قطاع المرافق بالمدينة، أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه جار أعمال تنفيذ شبكات المرافق المختلفة وتشمل ري، ومياه شرب، وصرف صحي، وصرف مطر، والغاز، وفرمة ترابية، بإجمالى مساحة 23500 فدان؛ حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق.

وأضاف أنه فيما يخص قطاع الكهرباء، فقد تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء بقدرة 525 م.ف.أ، كما تم تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء، وتم أيضا توفير قدرة بإجمالى 150 م.ف.أ، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من محطة كهرباء العلمين 2 بقدرة 175 م.ف.أ، ومن المخطط الانتهاء منها فى 30/8/2022، كما تم توصيل وإطلاق التيار الكهربائى على 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتى تم تشغيلها، وجار تنفيذ 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية، وبلغت نسبة تنفيذ 90%، وجار تنفيذ 24 كابلا لتغذية المنطقة التراثية.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، فأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وبلغت نسبة الإنجاز بها 95% وجار تجهيز التشغيل التجريبى للمحطة، كما أنه جار حاليا الانتهاء من تنفيذ 10 محطات رفع صرف صحى للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لـ 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة.

أما فيما يخص قطاع المياه، فقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجار الانتهاء من تنفيذ خزان تكديس المياه المحلاة بطاقة 60 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ 76%، وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة التى تتراوح بين 400 مم إلى 1500 مم، بجانب توصيل المياه المحلاة إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، فتم التنويه خلال الجولة إلى أنه تم الانتهاء من محطة غاز الضغط العالى 70/7 بار، وجار حاليا تنفيذ شبكات الغاز والوصلات المنزلية، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.



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