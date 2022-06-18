اليوم السابع
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وزير الزراعة يشدد على منع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التبوير

السبت، 18 يونيو 2022 02:13 م
وزير الزراعة يشدد على منع التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التبوير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ـ أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، جميع قيادات الوزارة وكذلك مديري مديريات الزراعة في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك التشديد على تحرير محاضر لتبوير الأراضى.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة حول التعديات على الأراضي الزراعية والتغييرات المكانية.
 
وقال القصير، إن تبوير الأرض الزراعية هو أيضا أحد أشكال التعدي عليها ويجعلها غير منتجة وتفقد وظيفتها الاقتصادية، مؤكدا أنه يمنع تماما أى تبوير لأى أرض تحت أى مسمى وتحرر محاضر وتزرع فورا والمسئولية والمتابعة تقع على عاتق الإدارات الزراعية في المحافظات.
 
وجه وزير الزراعة أيضا مديري مديريات الزراعة بإجراء الحصر الدقيق للمحاصيل الاستيراتيجية المنزرعة حاليا مثل الذرة والأرز والقطن من على أرض الواقع حتى تكون البيانات دقيقة وبالتنسيق مع المحافظين والشئون الاقتصادية بالوزارة.
 
طالب القصير مديري المديريات ومسئولي الزراعات التعاقدية بضرورة تشجيع المزراعين على زراعة محصول الذرة والانضمام إلى منظومة الزراعة التعاقدية، خاصة بعد أن تم تحديد سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى على أن يكون الشراء بأعلى الأسعار أثناء الحصاد وإذا كان في مصلحة المزارعين.

الزراعة

الاراضى الزراعية

وزير الزراعة

المحاصيل الزراعية



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