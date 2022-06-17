التعليم تكشف آلية امتحان الدور الثانى لطلاب الأول والثانى الثانوى العام

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم آلية عقد امتحان "الدور الثانى" لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بجمهورية مصر العربية للعام الحالى 2022/2021.

1) يلزم على الطالب (الحاصل على درجة أقل من 50٪؜ فى أى مادة) أداء امتحان الدور الثانى فى هذه المواد مهما كان عددها.

2) تُعقد الامتحانات ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط".

3) النجاح فى امتحان الدور الثانى يقتضى الحصول على 50٪؜ فأكثر فى هذا الامتحان.

4) تبدأ الامتحانات "عقب إجازة عيد الأضحى المبارك" وتتولى الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس.

5) تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

6) الامتحان "موحد على مستوى الإدارة" وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.