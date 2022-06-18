اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفيات جامعة طنطا.. صور

السبت، 18 يونيو 2022 03:37 م
وزير التعليم العالى يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفيات جامعة طنطا.. صور وزير التعليم العالي يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفيات جامعة طنطا
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا؛ لمتابعة التشغيل التجريبي للمستشفى، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور أنور اسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 
في بداية الزيارة، قام الوزير بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، والتي تضم عيادات التخدير، وتحضير ما قبل العمليات، والتغذية العلاجية، والأنف، والأذن، والحنجرة، والباطنة، والسكر، والغدد الصماء، وعيادات التخصصات الجراحية، وتشمل جراحة الجهاز الهضمي، والمناظير، والأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب المفتوح.
 
كما تفقد د.عبدالغفار مستشفى الكُلي وجراحات المسالك البولية، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 280 مليون جنيه، وتشمل 8 غرف عمليات مُتقدمة بنظام الكبسولات، ومُجهزة لعمليات زراعة الأعضاء، فضلًا عن 40 وحدة غسيل كُلوي، مُخصص منها 10 أجهزة للأطفال، وعيادات خارجية، ومركز للبحث العلمي والمحاضرات، والفصول الذكية.
 
وخلال الزيارة، قام الوزير بوضع حجر أساس مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة طنطا، بسعة 200 سرير، وذلك على مساحة تبلغ نحو 12 ألف متر مربع.
ومن جانبه أشاد الوزير بالمستوى وأداء الخدمة المتميز داخل مستشفيات جامعة طنطا، مشيرًا إلى دورها الكبير والهام في خدمة أهالي محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا بشكل عام.
 
ومن جانبه، قدم رئيس الجامعة عرضًا تفصيليًّا حول أحدث تكنولوجيات "الميتافيرس" لتطوير التعليم الطبي، ومتابعة العمليات الجراحية، بمعايشة كاملة داخل الواقع المُعزز.
 
وأشار د.محمود زكي إلى أن دعم المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعة يحظى بأولوية قصوى؛ لخدمة المرضى من مختلف محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد، والمُتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2024، وسيحتوي على 200 سرير، منها 60 سريرًا للعناية المركزة.   
 
جدير بالذكر أن مستشفى الجراحات الجديد تبلغ سعته 749 سريرًا، وبتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه، فضلًا عن 400 مليون جنيه للتجهيزات الطبية، ويتكون المستشفى من 69 سريرًا للعناية المركزة، و18 غرفة عمليات مُتقدمة بنظام الكبسولات، وكذلك 588 سريرًا للإقامة، فضلاً عن عيادات خارجية لاستقبال المرضى، ومركز للأشعة التشخيصية، ومعمل مركزي.
 
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