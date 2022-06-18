وزيرة البيئة تسلم دراجات للفائزين فى مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

كتبت ـ منال العيسوى

سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجوائز للفائزين فى مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا " للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك للفائزين من محافظة مطروح، على هامش احتفالية إطلاق وإعادة توطين طيور الحبارى من محمية العميد بمحافظة مطروح.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المسابقة يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سنوفى مصر للمساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي واستمرارا لاستعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون مما يساهم فى بعث رسالة قوية للعالم عن اتحاد المصريين حول هدف واحد وإظهار اهتمام كافة قطاعات الدولة المصرية بتلك القضية، بالإضافة إلى تقديم نموذج مشرف للدول النامية وخاصة الافريقية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المسابقة تعكس الدور المصرى وما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، من خلال العمل على رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المسابقة شملت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء، وخاصة أمراض الحساسية، حيث تضمنت المسابقة سؤالاً شهرياً، أجاب عنها المتسابقون على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، ومن المقرر توزيع عدد 2000 دراجة هوائية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن جوائز المسابقة من الدراجات تم اختيارها بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، مضيفةً أن مثل تلك الأفكار تؤكد على أهمية تغيير فكر الأجيال القادمة بحيث تصبح البيئة جزءا من حياتهم، فالكل مسؤول عن حماية البيئة ولابد أن يتشارك الجميع، موضحةً أنه سيتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام القادم فى إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم cop27 ، موجهة الدعوة للجميع بالتعاون لانجاح هذا الحدث العالمى الهام.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه سيتم تسليم الفائزين من محافظات المنيا أسيوط وسوهاج، وقنا، وأسوان يوم الجمعة الموافق 24 يونيو الجاري وذلك بمحمية الوادي الاسيوطي بمحافظة أسيوط.