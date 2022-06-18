السياحة: 50 دولارا تكلفة الفرد فى فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ

إبراهيم حسان

قال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة قررت إلغاء قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب.

أضاف العاصى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "نحن مستمرون فى تعقيم المنشآت السياحية، ونحرص على سلامة المصريين والسياح القادمين إلى مصر، وهناك تباين فى مواصفات الإسكان بفنادق شرم الشيخ فى الماضي".

وذكر مساعد وزير السياحة والآثار أنه تم إعداد مواصفات جديدة للفنادق وتوقفت بسبب ما حدث فى 2011، موضحا أنه تم تأجيل تطبيق المواصفات الجديدة للفنادق أكثر من مرة.

وأشار عبد الفتاح العاصى إلى أنه تم تخفيض الدرجات السياحية لما يتراوح ما بين 40 إلى 50 فندقا من أصل 174 فندقا فى مدينة شرم الشيخ، كما قامت بعض الفنادق فى شرم الشيخ التزمت بالمواصفات الجديدة ورفع درجة التطوير.

وشدد مساعد وزير السياحة والآثار أنه خلال مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ سيتم الحجوزات وفقا لدرجات الفنادق، موضحا أن تكلفة الفرد 40 دولارا فى فنادق 4 نجوم بشرم الشيخ و50 دولارا فى فنادق 5 نجوم فى شرم الشيخ وهو الحد الأدنى من الأسعار.

وأكد عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار أنه لا بد أن يقوم الفندق بتحقيق الجودة الخاصة بالدرجة المحددة له، كاشفا أنه يتم العمل على عدم زيادة أسعار الفنادق فى شرم الشيخ على المصريين.