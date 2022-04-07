حصاد الوزارات.. توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات:
وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح
الصحة: تطوير نموذج إلكتروني لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات
النقل: إنشاء 10 كبارى علوية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بـ2 مليار جنيه
وزير التعليم العالى: 5 ملايين و700 ألف جنيه قيمة جوائز الدولة للتفوق لعام 2021
الصحة تعلن استقبال مليون و501 ألف جرعة لقاح «فايزر» بمطار القاهرة
التنمية المحلية: تمويل 24 ألف مشروع صغير بقروض 160 مليون جنيه خلال 8 سنوات
القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة عمالية بالوادى الجديد
وزارة الرى تعلن إزالة 5 مخالفات على نهر النيل فى سوهاج
وزير الكهرباء يستقبل وفد من جنرال إليكتريك لبحث الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر
النقل تخطط لمد مسار الخط الأول للمترو ليصل إلى شبين القناطر بالقليوبية
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات الزراعية بالدقهلية
وزيرة التضامن: دورات للإعداد للزواج وخدمات الاستشارات الأسرية
وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات الإطلاق التجريبى للمنصة الوطنية للشباب "كيانى"
التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي لتدريب 135 متدرباً
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول المخرجات البحثية لسفن أبحاث القومى لعلوم البحار
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