حصاد الوزارات.. توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات:

وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بالدفع الفورى للمزارعين عند توريد القمح