اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة عمالية بالوادى الجديد

الخميس، 07 أبريل 2022 08:44 ص
القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة عمالية بالوادى الجديد وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  29  شابا، منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  112  من راغبى العمل، وتوفير 22  فرصة عمل .

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 45 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30  شكوى عمالية ،  تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، و26  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
 
ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 70 ألفاً و 343 جنيهاً لـ 59 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.
 
وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريره للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  مارس  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 232 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد 5 ندوات توعية للعاملين حضرها 47 عامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 53 منشأة ، وإعادة التفتيش على 84 منشأة ، أسفر عن تحرير 20 محضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية، وعمل 19 قياس ميدانية ، وبحث 2 شكوى .
 
أما في مجال التدريب المهني فقد قامت المديرية ، بالإنتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرب ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، والانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 17 متدرب ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول و التفصيل والحياكة بمركز حسن حلمي ، فضلاً عن الانتهاء من 2 دورة تدريبية لـ 30 متدرب ومتدرب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات بتمويل من المحافظة  .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  100 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 


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مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد

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