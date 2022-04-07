النقل تخطط لمد مسار الخط الأول للمترو ليصل إلى شبين القناطر بالقليوبية

كتب رضا حبيشى

تخطط وزارة النقل لمد مسار الخط الأول للمترو من المرج ليصل إلى شبين القناطر في القليوبية، ويقدم اليوم السابع في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن تفاصيل الوصلة الجديدة ومسارها خلال التقرير التالى:

1ـ الوصلة الجديدة تمتد بطول حوالى 19 كم.

2ـ الوصلة الجديدة ستجعل الخط الأول أطول خط مترو أنفاق في العالم

3ـ الوصلة الجديدة ستجعل الخط الأول يربط بين محافظتى القاهرة والقليوبية.

4ـ الهيئة القومية للأنفاق شرعت في إعداد الدراسات التفصيلية لمد الخط الأول للمترو.

5ـ جارى العمل على توفير التمويل المطلوب لمد الخط الأول حتى شبين القناطر.

6ـ سيتم طرح تنفيذ هذه الوصلة الجديدة الممتدة من المرج حتى شبين القناطر أمام الشركات المختلفة بعد الانتهاء من إعداد دراساتها وتوفير التمويل اللازم.

7ـ مسار الوصلة الجديدة سيكون سطحى باستثناء في مناطق التقاطعات المرورية حيث يجرى دراسة يكون المسار خلالها علوى عبر كوبرى أو نفقى.

8ـ إنشاء هذه الوصلة الجديدة يتزامن مع ما تخطط لتنفيذه وزارة النقل من تطوير كامل للخط الأول.

9ـ ستساهم الخطة الموضوعة لتطوير الخط في رفع قدرته الاستيعابية بأكثر من 30%.

10ـ ستساعد خطة تطوير الخط الأول في رفع طاقته القصوى من الركاب لترتفع من 1.2 مليون راكب في اليوم إلى 1.6 مليون راكب.