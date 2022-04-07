وزير التعليم العالى: 5 ملايين و700 ألف جنيه قيمة جوائز الدولة للتفوق لعام 2021

كتب على عبد الرحمن - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام الدولة بتشجيع العلم والعلماء، لافتا إلى أن هناك 131 مرشحا تقدموا ل جوائز الدولة للتفوق، وأن إجمالى القيم المالية لجوائز الدولة هذا العام بلغت 5 ملايين و700 ألف جنيه بالإضافة إلى 2 مليون جوائز عينية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021(جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحصور الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

وأضاف عبد الغفار، أنه تم منح هذا العام جائزتي النيل في العلوم و5 جوائز للتقديرية، بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي جوائز الرواد والمرأة لعام 2021 بإجمالي مايقرب من مليون و440 ألف جنيه مصرى، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين ومُنحت أيضاَ جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات.

وأعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن جوائز الرواد، وجوائز المـــرأة لعام 2021، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنوياً.

من ناحية أخرى، أعلنت أكاديمية البحث العلمى، فى وقت سابق حصول المخترعين المصريين المشاركين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022 في دورته الاستثنائية والذى تم تنظيمه افتراضياً -الذين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بناء علي أسس تنافسية- على 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و2 برونزية، وذلك من خلال المنافسة بين ما يقرب من 800 اختراع من حوالي 25 دولة عبر منصات افتراضية من قِبل لجنة التحكيم الدولية من المتخصصين، ويعد معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث يضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر، مؤكداً أنه تم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض المهم طبقًا للمعايير المعلنة، لافتًا إلى سبل الدعم المقدمة للمبتكرين والمخترعين المصريين عن طريق أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدًا على أهمية احتضان المبتكرين والنوابغ للوصول بأفكارهم لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.