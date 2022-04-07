اليوم السابع
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الخميس، 07 أبريل 2022 01:42 م
أكرم القصاص
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وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات الإطلاق التجريبى للمنصة الوطنية للشباب "كيانى"

الخميس، 07 أبريل 2022 01:05 م
وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات الإطلاق التجريبى للمنصة الوطنية للشباب "كيانى" وزير الشباب والرياضة

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اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، مع أعضاء الجهاز التنفيذى للمنصة الوطنية للشباب "كيانى" بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمنصة.

عرض الاجتماع الخطوات التى تم اتخاذها الفترة الماضية فيما يتعلق بالتشغيل التجريبي، والتحديثات التى لحقت بالمنصة استعداداً للإطلاق التجريبي لها خلال الفترة المقبلة.

اطلع وزير الشباب والرياضة على التصور الاستراتيجي للمنصة الوطنية "كيانى"، والتى تمثل حلقة الوصل والتواصل الفعال بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الشبابى، ومقدمى الخدمات والشباب، وعرض الأقسام الرئيسية التى تحتويها المنصة، والمنقسمة إلى "خدماتي، مشاركاتى، أرائى، موجهى".

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المنصة الوطنية للشباب "كيانى"، فى وصول الخدمات المختلفة التى تُقدم من مختلف الجهات المعنية للشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والحرص على الخروج بالتطبيق فى أفضل صورة له وبالشكل الذى يلبى رغبات الشباب.

وقدم مسئولو الجهاز التنفيذى للمنصة عرضاً تقديمياً حول ما تم إنجازه على صعيد الهوية البصرية للتطبيق، وسياسة المحتوى والمضمون بالتعاون مع الجهات المشاركة من مختلف الوزارات والمؤسسات، وكذا خطة التسويق المتعلقة بتدشين المنصة.

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