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التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي لتدريب 135 متدرباً

الخميس، 07 أبريل 2022 11:08 ص
التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي لتدريب 135 متدرباً اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى، ورشة عمل متخصصه لوحدات التحول الرقمى بالمحافظات، تستهدف رؤساء ووكلاء والعاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمي أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، ويستفيد من ورشة العمل 135 متدرباً من جميع المحافظات.  
 
وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلي رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي ، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون ، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، مؤكدا أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالى تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030 ، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية لافتا إلى أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة ، وهو ليس نوعا من الترف ، وإنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل ، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية و التكنولوجية و التفاعل مع المواطنين و الاستجابة لمطالبهم . 
 
وأضاف شعراوى ، إلى أن الورشة تتناول العديد من الموضوعات منها التهيئة للتحول الرقمي ، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية ، والأمن السيبراني ، و التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ، اضافة الى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى . 
 
ومن ناحية أخرى، احتفلت وزارة التنمية المحلية بإنتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لخريجي دورات الـTOT) ) لأعوام (2019-2020-2021) والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبى رقم 33 ، لمناقشة حقائبهم التدريبية وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي 2022 / 2023 ، واستفاد من ورشة العمل 157 متدرباً من جميع المحافظات.
 
 

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مركز التنمية المحلية بسقارة

العاملين فى المحليات

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