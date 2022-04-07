اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الرى تعلن إزالة 5 مخالفات على نهر النيل فى سوهاج

الخميس، 07 أبريل 2022 03:17 م
وزارة الرى تعلن إزالة 5 مخالفات على نهر النيل فى سوهاج إزالة تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة تعديات على نهر النيل فى سوهاج، حيث تم تنفيذ 5 مخالفات ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 76 ألفا و542 مخالفة منذ يناير 2015.
 
واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
 
أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.80 مليون متر مربع.
 
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئو ل عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى: تركيب 254 محطة لرصد ومراقبة التعديات على النيل بالأقمار الصناعية

الإثنين، 04 أبريل 2022 07:00 ص

حملة لإزالة التعديات على النيل والمجارى المائية وأملاك الري فى سوهاج.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 01:53 م

الأقصر تزيل التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. المحافظ يؤكد إزالة تعديات نهر النيل والترع والمصارف والبناء على الأراضى الزراعية.. إسنا تزيل 90 حالة على مساحة 26 فدان و545 متر.. صور

الجمعة، 28 يناير 2022 12:30 م

إزالة 16 حالة تعدي على النيل بمساحة 1400 متر مربع بأسيوط.. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:47 ص

المحافظات تواصل إزالة التعديات.. بدء الحصر والإزالة فى الدقهلية.. محافظ المنيا يوجه بحصر التعديات على النيل.. إزالة 5 حالات بمساحة 1838 مترا مربعا فى الأقصر.. و6 حالات تعدٍ فى حى اللوتس بأسوان

الأحد، 12 ديسمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة