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النقل: إنشاء 10 كبارى علوية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بـ2 مليار جنيه

الخميس، 07 أبريل 2022 01:45 م
النقل: إنشاء 10 كبارى علوية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بـ2 مليار جنيه وزارة النقل
كتب رضا حبيشى

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تابعت وزارة النقل برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات الهيئة والمهندس على عياد، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.
 
وتابع المسئولون أعمال تنفيذ عدد 2 كوبرى علوى عند عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة – الأسكندرية الزراعي بطول 1500 متر فى الاتجاهين يتكون كل اتجاه من 3 حاره مروريه بعرض 12 مترا، بالإضافة إلى طريق سطحي يمين ويسار بعرض 3 حارة مرورية، وحيث تم انهاء اتجاه القاهرة الى الإسكندرية بالكامل، وتم تحويل المرور عليه، كما  تم الانتهاء من أعمال التوسعه السطحية فى اتجاه الاسكندرية، و تم البدء في اتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة.
 
ويساهم المشروع في تخفيف الزحام عند منطقة عرب الرمل ومنطقة أجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى، وخاصة مع وجود مزلقانات عند مداخل هذه المناطق على خط القاهرة - الإسكندرية للسكة الحديد. 
 
وتفقد المسئولون عدد من قطاعات الطرق بالطريق مثل تطوير المسافة من الطريق الدائري حتى  طوخ بطول  22كم  ورفع كفاءة الطريق  كما اطلع على معدلات تنفيذ عدد من القطاعات الأخرى مثل رفع كفاءة الطريق و توسعته  فى المسافة من بنها حتى بركة السبع  بطول 15 كم وكذلك رصف ورفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات.
 
كما استعرض الوفد معدلات تنفيذ وإنشاء عدد  10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بتكلفة اجماليه حوالي 2 مليار جنيه حتي تم الانتهاء من تنفيذ كباري الشرقاوية، وقلما والشموت وطوخ طنبشا ،وتم نهر إتجاه الإسكندرية بالكامل لكوبري عرب الرمل أجهور ويجري العمل بكباري جنبواي (صفط الحرية)، ودسونس / أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي).
 
كما تم الانتهاء من كوبري دسونس/ الحلفاوية للمشاة وحيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية .
 
وأكدت وزارة النقل على ضرورة تنفيذ هذه الكباري وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال .
 
 

طريق الاسكندرية الزراعى

الطريق الزراعى

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

الطرق والكبارى

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