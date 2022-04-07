التعليم العالى: تصحيح امتحانات تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى أن كليات القطاع الطبى "طب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة" التى شهدت تنظيم اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا، تواصل أعمالها فى رصد وتصحيح الامتحانات تمهيدا لإعلان النتائج.
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد انتهاء الكليات من تصحيح نماذج اختبارات تحديد المستوى سيتم إعداد الرصد النهائى ورفع النتائج على موقع مجلس الجامعات الخاصة وأيضا إرسال نسخة إلى وزارة الهجرة من النتائج لإعلانها للطلاب عبر منصاتها التواصلية مع الطلاب العائدين من أوكرانيا.
ولفت المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى إلى أنه عقب انتهاء إعلان النتائج يتاح للطلاب التوجه مباشرة إلى الجامعات المقدمين فيها لاستكمال إجراءات القيد والدراسة.
يذكر أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أعلن سابقًا عبر موقعه الإلكترونى الأماكن الشاغرة بكل التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة والأهلية، والتى يمكن للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية التحويل إليها، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعات الخاصة (https://www.cpnu-admission.edu.eg) لمعرفة الأماكن الشاغرة بهذه الجامعات، والتوجه للجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/2/2022 فى كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.
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