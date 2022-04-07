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التعليم تعلن تدريب معلمى الصفوف الأولى للتطوير المهنى 10 أبريل

الخميس، 07 أبريل 2022 10:10 ص
التعليم تعلن تدريب معلمى الصفوف الأولى للتطوير المهنى 10 أبريل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بالتنبيه على معلمى الصفوف الأولى بحضور تدريبات منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية والمعتمدة من الوزارة موضحة أن التدريب يبدأ اعتبارا من 10 أبريل حتى 14 من نفس الشهر، على أن يتم تفعيل البريد الإلكتروني لكل معلم مستهدف على أن يتسلم مسئول الإحصاء بالادارات التعليمية كشوف المعلمين المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة وفقا لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكترونى الخاص بالخطة الدراسية.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، حيث يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم والنقر على زر تسجيل الدخول وكتابة البريد الرسمى الموحد للمعلم وكلمة المرور ثم يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة ثم يقوم بالضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.
 
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل، موضحة أن الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمو الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.

التربية والتعليم

تدريب المعلمين

تدريب معلمى الصفوف الأولى

منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية

اخبار مصر

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