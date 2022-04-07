وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات الزراعية بالدقهلية

كتبت أسماء نصار

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتنمية مشروعات القطاع الزراعي المختلفة بها.

وتفقد القصير عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مديري مديرتي الزراعة والطب البيطري وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.