اليوم السابع
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وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات الزراعية بالدقهلية

الخميس، 07 أبريل 2022 01:41 م
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات الزراعية بالدقهلية وزير الزراعة خلال زيارته محافظة الدقهلية
كتبت أسماء نصار

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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، تكثيف سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتنمية مشروعات القطاع الزراعي المختلفة بها.
 
وتفقد القصير عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مديري مديرتي الزراعة والطب البيطري وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
 
ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة اجتماعا موسعا مع مديري الادارات الزراعية والإصلاح الزراعي، واستصلاح الاراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة، فضلا عن تفقد احد حقول الري الحديث، والمجمعات الزراعية التي تنشأها وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
 

وزير الزراعة

حياة كريمة

الدقهلية

الجمعيات الزراعية

الزراعة

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