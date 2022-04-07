الصحة تعلن استقبال مليون و501 ألف جرعة لقاح «فايزر» بمطار القاهرة

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استقبال مليون و501 ألف و110 جرعات من اللقاح المضادة لفيروس كورونا، من إنتاج شركة « فايزر » مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق آلية كوفاكس، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي»، وذلك مساء أمس الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي.

تأتي هذه الشحنة ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح «فايزر» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، موضحًا أن اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

وتابع «عبدالغفار» أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration) لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.