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أخبار 24 ساعة.. التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف.. ينقل 500 ألف راكب يوميا

الأحد، 17 أبريل 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف.. ينقل 500 ألف راكب يوميا القطار الكهربائي الخفيف "LRT"
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 
 
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