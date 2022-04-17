أخبار 24 ساعة.. التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف.. ينقل 500 ألف راكب يوميا

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أخبار 24 ساعة.. التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف.. ينقل 500 ألف راكب يومياالأحد، 17 أبريل 2022 12:00 ص
القطار الكهربائي الخفيف "LRT"
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