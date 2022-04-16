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تغيرات حادة وسريعة ومنخفض خماسينى.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 16 أبريل 2022 12:40 م
تغيرات حادة وسريعة ومنخفض خماسينى.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
 
- السبت 16 أبريل: 
 
اعتبارا من السبت إلى الإثنين  موجة حارة على كافة الأنحاء تبلغ ذروتها الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
 
- الأحد 17 أبريل: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على على غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
- الإثنين 18 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
 
 
- الثلاثاء  19 أبريل والأربعاء 20 أبريل: 
 
اعتبارا من  الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا .
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
- الخميس 21 أبريل : 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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