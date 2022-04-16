شاهد التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف.. ينقل 500 ألف راكب يوميا

نشرت وزارة النقل صورا للقطار الكهربائى الخفيف "LRT"، حيث بدأت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، فى أعمال التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.

وفى النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن القطار:

1- يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائى على ثلاث مراحل؛ حيث بلغ طول المرحلة الأولى 90 كم وعدد 16 محطة، وينطلق من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الإسماعيلية) الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعدد 11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة سطحية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

2- يمثل القطار الكهربائى شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، وتخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

3- يحقق القطار الكهربائى الانتقال السريع والأمن بالقاهرة تنفيذاً للخطة التوسعية التى تنتهجها الدولة فى مشروعات النقل بالجر الكهربائى والذى يتم تنفيذه فى مصر للمرة الأولى.

4- ينقل 500 ألف راكب يوميًا.

5- بناء على توجيه من القيادة السياسية، سيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان وهى المرحلة الرابعة التى تبدأ من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة.

6- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 100٪، كما تم الانتهاء من تنفيذ جميع كبارى السيارات بالمشروع وعددها 4 كباري، وتم تشغيلها أمام حركة السيارات وهي: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، بالإضافة إلى 7 كبارى لمسار القطار الكهربائي، وهي: "الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكى 1و 2، والسويس، والعاصمة 1، والعاصمة ٢، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 100 ٪.

7- يشتمل على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهى : نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان لمسار القطار وهما: هليوبوليس الجديدة وبدر، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 100٪؛ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء، ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، كما تم تنفيذ أعمال السكة بنسبة 100%.

8- سيتم استغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع.

9- هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT؛ تسهيلا على المواطنين.

10- من المقرر افتتاحه وتشغيله رسميًا خلال شهر يونيو المقبل.