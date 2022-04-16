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التعليم: لا صحة لصدور أى منشور رسمى عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم

السبت، 16 أبريل 2022 11:24 ص
التعليم: لا صحة لصدور أى منشور رسمى عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور منشور رسمي من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي منشور رسمي من الوزارة للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30 ألف معلم لعام 2022.
 
وشددت على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بمسابقة 30 ألف معلم، والتي سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات متتالية، مُوضحةً أنه يجري حالياً الإعداد للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة، مُناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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التربية والتعليم

مسابقة 30 الف معلم

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس

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