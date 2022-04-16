استمرار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل غرب النيل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، استمرار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر) على مدار 24 ساعة، حيث يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويبلغ طوله 42 كم ويشمل عدد 13 محطة.

وتابعت الوزارة: يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.