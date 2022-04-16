اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل غرب النيل.. صور

السبت، 16 أبريل 2022 10:19 م
استمرار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل غرب النيل.. صور المونوريل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة النقل، استمرار تنفيذ أعمال مشروع مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر) على مدار 24 ساعة، حيث يربط مشروع مونوريل غرب النيل إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة) والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويبلغ طوله 42 كم ويشمل عدد 13 محطة.
 
وتابعت الوزارة:  يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 اكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية وكذلك سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.
 
مشروع مونوريل غرب النيل (2)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (3)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (4)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (5)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (6)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (7)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (8)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (9)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (10)
مشروع مونوريل غرب النيل 

مشروع مونوريل غرب النيل (1)
مشروع مونوريل غرب النيل 

 


المونوريل

غرب النيل

النقل

وزارة النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة