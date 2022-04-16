وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمتابعة الأسعار

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، سوق العبور سوق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة والاسماك

وتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأسعار ، والتقوا بعدد من تجار السوق وناقشا معهم آليات ضبط الأسعار فى أسواق التجزئة لوجود فروق أسعار كبيرة بين سعر الجملة بالسوق وسوق التجزئة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور تجار السوق المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجار لحلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له .

وأضاف محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.