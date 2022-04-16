اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمتابعة الأسعار

السبت، 16 أبريل 2022 11:56 ص
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق العبور لمتابعة الأسعار وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، سوق العبور سوق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة والاسماك 
 
وتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأسعار، والتقوا بعدد من تجار السوق وناقشا معهم آليات ضبط الأسعار فى أسواق التجزئة لوجود فروق أسعار كبيرة بين سعر الجملة بالسوق وسوق التجزئة.
 
وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور تجار السوق المؤثر في إحداث توازن بأسعار الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن الهدف من زيارته للسوق هو التعرف على الأسعار فيه والمشكلات التي تواجه التجار لحلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له .  
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الجميع يعمل من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع.
 
 
IMG-20220416-WA0004
 
IMG-20220416-WA0005
 

سوق العبور

القاهرة

اسعار الخضر

التنمية المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة