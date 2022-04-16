وزيرة التضامن: فتح فروع بنك ناصر يومى الجمعة والسبت المقبلين لصرف معاشات مايو

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه تقرر فتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية، يومي الجمعة والسبت، 22 و23 أبريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.





وأضافت "القباج" أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل، بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا .



وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن صرف المعاشات سيكون متاح من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 104 فرع هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخرى والذي قام البنك مؤخرا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك ، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الالكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية او في كافة التعاملات المالية الاخرى محليا وذلك تعزيزا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي مؤكدا انه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار كما سيتم اتاحة خدمة الصرف ايضا من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120فرع من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية ،وكذلك تطبيق “myFawry” .



وأوضح عشماوي أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخل البنك لمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت .