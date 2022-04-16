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شيخ الأزهر: نحتاج إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة في القرآن

السبت، 16 أبريل 2022 07:24 م
شيخ الأزهر: نحتاج إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة في القرآن شيخ الأزهر
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن القرآن الكريم يحمل الأوامر والنواهي ولكن نحن في حاجة إلى قانون يلزم الناس بالأخلاق النبيلة الموجودة في القرآن ويضرب على أيديهم إذا تعدوا حدودهم على الآخرين، متابعا: "للأسف الشديد هناك من يتصيد ويختلق الأخبار.. مثل ما يقول المثل "إذا رأوا حسنة أخفوها.. وإن رأوا سيئة أذاعوها.. وإن لم يروا سيئة اخترعوها.. هذا الواقع".
وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامج "الإمام الطيب"، الذى يعرض على قناة الحياة، أن الانسان يسمع عن نفسه أكاذيب ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه سواء أمام أولاده وأسرته وزوجته، قائلآ: "هذه الظاهرة يجب أن تقنن ويوضع لها قانون رادع.. والله سبحانه وتعالى يأمر بالستر.. و إذا رأي المسلم سيئة عليه أن يسترها.. والنبي نهي عن تتبع عورات الناس مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته". 
وتابع الدكتور أحمد الطيب: "من يتتبع عورات أخيه سوف يفضح لا محالة في ذلك.. ومن يفعل ذلك عليه التوبة.. وأن يطلب السماح ممن أساء في حقه".
 

شيخ الازهر

الاخلاق النبيله

القانون

اليوم السابع بلس

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