وزارتا الهجرة والتعليم تنظمان اليوم فعاليات "احتفال اتكلم عربى"

كتب ـ محمود راغب

تنظم كل من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، فعاليات "احتفال اتكلم عربي" بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم .

ويأتي تنظيم الاحتفال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة الرئاسية.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي " في سبتمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، علاوة على ترسيخ قيم التعايش السلمي والمواطنة وقبول الآخر.

من جهتها، عبرت الكاتبة سماح أبو بكر عزت والتي تشارك في فعالية اليوم عن سعادتها بالتعاون مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم ، وقالت إن حدث اليوم يأتي في اطار استكمال التعاون في مبادرة اتكلم عربي التي سبق و شاركت في عدة فعاليات لأبناء المصريين بالخارج علي هامش ملتقي الجاليات وكذلك داخل الجناح المصري بمعرض اكسبو الدولي بدبي.

وأضافت سماح، أن المشاركة في فعالية اليوم مع ابناء المدارس الدولية يعد أول تطبيق لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال تشرفي بلقاء سيادته ، وتكليفات سيادته بتكثيف الفعاليات و الكتابة خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال لتحقيق التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال وزرع القيم والمثل الوطنية لديهم في المهد وكلها أهداف تحققها مبادرة" اتكلم عربي".