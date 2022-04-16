«بدر رمضان» يزين السماء طوال الليل فى مشهد بديع

كتب محمود راغب

يرصد القمر البدر لشهر رمضان المبارك اليوم السبت 16 أبريل 2022 وسيكون مشاهدا طوال الليل بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي - مع غروب الشمس - وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الأحد.

القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة، وهذه الليلة سيكون بجوار نجم السماك الأعزل المع نجم في كوكبة السنبلة (العذراء) ولكن نظرًا لأن القمر سيكون مشرق جدًا ، فقد يكون من الصعب رؤية هذا النجم بسهولة بالعين المجردة .

يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن تطلق تسمية البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس ( بعد منزلة الاقتران ) وسوف يحدث ذلك عند الساعه 09:54 مساءً بتوقيت مكة (06:54 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.