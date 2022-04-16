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القوى العاملة: تعيين 6764 شابا وتحرير 406 محاضر بالشرقية

السبت، 16 أبريل 2022 10:16 ص
القوى العاملة: تعيين 6764 شابا وتحرير 406 محاضر بالشرقية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، يشير إلي أنه تم تعيين 6764 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 42  "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و توفير 2181 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3006 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .
 
وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  425 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  ، وأسفر عن تحرير 232 محضر سلامة و 109 حالة غلق إداري، والمشاركة في 101 قياس ميداني ومراجعتها لـ 34 منشأة ، وعقد 4 ندوات توعية ، ومنح 14 ترخيص لمنشأة.
 
وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 953 منشأة، وأسفر عن تحرير  406 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 313 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 3 إحتجاجات عمالية لـ 2032 عاملا وعودتهم للعمل .
 
وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 204 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 267 تفويض ووكالة لشركات بها 352 فرصة عمل .
 
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 13 منحة مولود جديد ، و 9 منح زواج ، و15 منح وفاة أحد الأقارب ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 113 ألفاً و 334 جنيه  لـ 43 عاملا، فضلاً عن تسجيل 430 عامل جديد على المنظومة  .
 
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 4 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين  فى نطاق المحافظة ، واستخراج 3 تراخيص لأول مرة ، وتجديد 3 تراخيص أخري ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالشرقية

قانون العمل

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