الأرصاد: غدا ذروة موجة الطقس الحار.. وتحسن درجات الحرارة بداية من الاثنين

ماجد تمراز

قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا ستبدأ موجة من موجات فصل الربيع، وسيكون هناك ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح مثيرة للأتربة، موضحا أن درجة الحرارة ستزيد عما كانت عليه اليوم لتصل من 39 إلى 40 درجة على وجه بحري ومحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نشاط الرياح مع تقدم ساعات النهار، ونظرا لأن الرياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية وشرق ليبيا، فستكون محملة بالأتربة، وستخفض من مستوى الرؤية على الطرق خصوصا الطرق المكشوفة المؤدية لمحافظات مثل الوادي الجديد والفرافرة والواحات ثم محافظات شمال الصعيد ومنها للقاهرة الكبرى والوجه البحري".

قال: "تلك الموجة ستستمر ليوم واحد فقط، وهي من سمات فصل الربيع، ثم نبدأ في التحسن بداية من يوم الإثنين، وستتحسن درجات الحرارة تنخفض 4 أو 5 درجات، وغدا الأحد ذروة الموجة الحارة، وهناك فرص لسقوط الأمطار غدا على أقصى غرب البلاد".