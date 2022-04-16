اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا ذروة موجة الطقس الحار.. وتحسن درجات الحرارة بداية من الاثنين

السبت، 16 أبريل 2022 10:04 م
الأرصاد: غدا ذروة موجة الطقس الحار.. وتحسن درجات الحرارة بداية من الاثنين الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا ستبدأ موجة من موجات فصل الربيع، وسيكون هناك ارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح مثيرة للأتربة، موضحا أن درجة الحرارة ستزيد عما كانت عليه اليوم لتصل من 39 إلى 40 درجة على وجه بحري ومحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نشاط الرياح مع تقدم ساعات النهار، ونظرا لأن الرياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية وشرق ليبيا، فستكون محملة بالأتربة، وستخفض من مستوى الرؤية على الطرق خصوصا الطرق المكشوفة المؤدية لمحافظات مثل الوادي الجديد والفرافرة والواحات ثم محافظات شمال الصعيد ومنها للقاهرة الكبرى والوجه البحري".

قال: "تلك الموجة ستستمر ليوم واحد فقط، وهي من سمات فصل الربيع، ثم نبدأ في التحسن بداية من يوم الإثنين، وستتحسن درجات الحرارة تنخفض 4 أو 5 درجات، وغدا الأحد ذروة الموجة الحارة، وهناك فرص لسقوط الأمطار غدا على أقصى غرب البلاد".


الأرصاد

الطقس

الطقس اليوم

اخبار الطقس

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تغيرات حادة وسريعة ومنخفض خماسينى.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

السبت، 16 أبريل 2022 12:40 م

لو رايح الشغل.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر واعرف حالة الطقس اليوم

السبت، 16 أبريل 2022 09:45 ص

شاهد حركة المرور بطريق الكورنيش في القاهرة.. واعرف حالة الطقس "فيديو لايف"

السبت، 16 أبريل 2022 09:44 ص

طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وطقس غائم بالبحرين

السبت، 16 أبريل 2022 07:12 ص

حالة الطقس اليوم السبت 16/4/2022 فى مصر

السبت، 16 أبريل 2022 12:00 ص

طقوس رمضان.. قمر الدين المشروب الشامى الذى اشتهر فى مصر

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة