أخبار × 24 ساعة.. التعليم تحدد ضوابط لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المحطات النووية تطلق مسابقة لاختيار أفضل تصميم لنصب تذكارى للضبعة
وزير العدل: حصاد السنة القضائية قد يصل لـ15 مليون دعوى
وصول القافلة الطبية الإغاثية الثانية لجنوب السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
قمر الثلج يزين السماء الآن وترقبوا غدا ذروة البدر المكتمل واستطالة عطارد.. فيديو وصور
الصحة تطالب بسرعة تسجيل الأطفال من 12 حتى 18 عاما للحصول على لقاح كورونا
وزارة الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين للتصفية النهائية بمسابقة الأسرة القرآنية
مرفق الكهرباء ينصح بتشغيل "غسالة الملابس" بكامل طاقتها لخفض قيمة الفاتورة
التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تدعم الملتقى الأول لإعداد الكوادر
التعليم توجه المديريات بتطبيق مجموعة من الضوابط استعدادا للترم الثانى
وزارة الأوقاف تنظم 8 قوافل دعوية للمحافظات الجمعة المقبل
وشهدت دواوين الوزارات نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التعليم تحدد ضوابط لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل
وزير الرى لـ"النواب": خسرنا 2 مليون فدان من الرقعة الزراعية بسبب التعديات
التموين: تغطية 55% من المحافظات بمشروعات تجارية باستثمارات 50 مليار جنيه
التعليم تعلن لجان الثانوية العامة المحظور عقد امتحانات فيها لغير طلابها
الصحة: تلقى الجرعة التنشيطية الثالثة خلال شهرين بعد وصول رسالة بالموعد
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