اليوم السابع
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مرفق الكهرباء ينصح بتشغيل "غسالة الملابس" بكامل طاقتها لخفض قيمة الفاتورة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:00 م
مرفق الكهرباء ينصح بتشغيل "غسالة الملابس" بكامل طاقتها لخفض قيمة الفاتورة غسالة ملابس -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتشغيل "غسالة الملابس" بكامل حمولتها لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

وفيما يلي طرق لاستخدام الغسالة لترشيد الاستهلاك، وهى كالآتى:

 

1- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.
2- حافظ دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.
3- اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.
4- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.
 
ويذكر أن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أكد أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية من خلال اتباع نمط استهلاك موفر للطاقة ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا تؤثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

غسالة الملابس

ترشيد استهلاك الكهرباء

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