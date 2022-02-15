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السكة الحديد تفرض غرامات فورية على نقل الحيوانات فى القطارات.. التفاصيل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:00 ص
السكة الحديد تفرض غرامات فورية على نقل الحيوانات فى القطارات.. التفاصيل قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حذرت هيئة السكة الحديد، جمهور المسافرين من نقل الحيوانات بكافة أنواعها بما فيها الألفية داخل القطارات لما تسببه من مضايقة للركاب، مؤكدة أنها تفرض غرامة فورية على المخالفين لهذه التعليمات تبلغ 421 جنيه .

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن الهدف من هذه التعليمات تحقيق الانضباط بالمرفق وراحة جمهور المسافرين، لافتة إلى أنه يتم تحصيل الغرامة فوريا، وتحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن الراكب الذى يرفض دفع الغرامة فورا يتم تسليمه فى أول محطة وقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، كما يتم القيام بحملات التفتيش على المخالفين وضبطهم من قبل جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.

 


السكة الحديد

نقل الحيوانات بالقطارات

غرامات السكة الحديد

الحيوانات الأليفة

القطارات

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