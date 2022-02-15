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"التعليم" تستعد لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 ص
"التعليم" تستعد لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال الأيام المقبلة عقب انطلاق الفصل الدراسى الثانى.
 
وتكشف الوزارة تفاصيل وطريقة عقد الامتحانات وشكل الأسئلة ومحتوى الامتحانات، فيما أكدت الوزارة أن  الامتحانات ستعقد وفق نظام التقييم الجديد تعتمد على الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما يتم إعلان طريقة أداء الطلاب للاختبار ورقيا أم إلكترونيا.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

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