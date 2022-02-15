وزارة الأوقاف تنظم 8 قوافل دعوية للمحافظات الجمعة المقبل

كتب على عبد الرحمن

تنظم وزارة الأوقاف يوم الجمعة 17 من رجب 1443هـ الموافق 18 من فبراير 2022، ثمان قوافل دعوية لثمان محافظات لأداء خطبة الجمعة بعنوان (الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى)، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع المناطق ، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر الوسطي المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصًا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة ؛ وبمناسبة ذكرى الإسرار والمعراج، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف البحيرة (وادي النطرون)

1. الشيخ/ حامد خليفة عيسوي - مدير الدعوة- النور

2. الشيخ/ عبدالعزيز مصطفي لبدة- إمام وخطيب- الهداية

3. الشيخ/ حسن متولي عبيد- إمام وخطيب- التقوى

4. الشيخ/ وائل السعيد غازي -إمام وخطيب الفرقان

5. الشيخ/ إسماعيل إبراهيم عبدالجيد- إمام وخطيب - عمر بن الخطاب

6. الشيخ/ إبراهيم عبد الجواد خنيزة -إمام وخطيب- عباد الرحمن

7. الشيخ/ وحيد عرابي فواز- إمام وخطيب -الغفران

8. الشيخ/ طاهر نعيم عبدالمجيد صبح- إمام وخطيب- الفردوس

9. الشيخ/ رضا محمد أبو علي-إمام وخطيب- الرحمة

10. الشيخ/ عبد الكريم محمد محمود البرقماني- إمام وخطيب -سيد الشهداء

ثانيًا: مديرية أوقاف الشرقية(العاشر من رمضان)

1. د/ محمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل المديرية عمر بن الخطاب- مجاورة 14

2. د/ ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة الرحمة –مجاورة 5

3. الشيخ/ فوده السيد فوده مفتش دعوة العشيرة المحمدية- مجاورة 3

4. الشيخ/ أحمد حسين إبراهيم مفتش دعوة ابن عدنان -مجاورة 10

5. الشيخ/ محمد علي علي محمد مفتش دعوة التقوى -مجاورة 8

6. د/ أحمد عامر متولي مفتش دعوة نور الإيمان- الأردنية

7. الشيخ/ محمد أبو عيش محمد علي مفتش دعوة طيبة الشباب- مجاورة45

8. الشيخ/ سعيد عبد القادر يوسف جاد إمام وخطيب السلام -مجاورة 39

9. الشيخ/ محمد إسماعيل محمد أحمد إمام وخطيب عمر وبن العاص -مجاورة 59

10. الشيخ/ أحمد عبد اللطيف محمد علي إمام وخطيب المبارك مجاورة-30

ثالثًا: مديرية أوقاف الإسكندرية ( العامرية)

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق نجم مدير المديرية العاملين – مساكن الناصرية

2. الشيخ / هاشم سعد سعد الفقي مدير عام الدعوة عبد المنعم راغب ضيف الله

3. الشيخ / وسام علي السيد متولي مدير عام المتابعة التوحيد – مساكن الناصرية

4. الشيخ / عبد الرازق عبد الله عبد الرازق مدير إدارة الشرقاوي

5. الشيخ / أحمد إبراهيم أحمد عاشور مدير إدارة الفاروق – الكينج بحري

6. الشيخ / عبد الله عبد الناصر عبد القادر إمام وخطيب- علي الدين

7. الشيخ / عبد الله عادل الصاوي أحمد بدر إمام وخطيب -التوبة

8. الشيخ / محمد إبراهيم محمد الصباغ إمام وخطيب -الإخلاص

9. الشيخ / محمد أحمد زكي سويلم إمام وخطيب- الوالدين

10. الشيخ / محمد محمود إبراهيم صيام إمام وخطيب -أبو بكر الصديق

رابعًا: مديرية أوقاف مطروح (السلوم)

1. الشيخ/ محمود عمر الفاروق فخر- مدير الدعوة- الكبير

2. الشيخ/ رضا محمد محمد البرلسي -مدير إدارة -رياض الصالحين

3. الشيخ/ محمد عبدالعزيز الكمار- مفتش أول- المغفرة

4. الشيخ/ السعيد محمد محمد الشال- إمام وخطيب- التوحيد

5. الشيخ/ محمد محمود محمد جمعة- إمام وخطيب- الهداية

6. الشيخ/ عبدالرحمن على عبدالرحمن زين الدين - إمام وخطيب - التوبة

7. الشيخ/ عبد الغنى خليل عبد الغنى- إمام وخطيب- الجمرك الجديد

8. الشيخ/ هاشم إسماعيل عبد الحليم- إمام وخطيب- الإيمان

9. الشيخ/ أحمد صدوق عبد الغنى سعد- إمام وخطيب - الفتح

10. الشيخ/ أحمد فؤاد العدل- إمام وخطيب- نور الإسلام

خامسًا: مديرية أوقاف المنيا (أبو قرقاص)

1. الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين- وكيل الوزارة- ناصر

2. الدكتور / عمر خليفة محمد جمعة -مدير الدعوة -الأوقاف الغربي

3. الشيخ / محمود محمد توفيق -مدير المتابعة -متولي عبد المقصود

4. الشيخ / أحمد عزمي عيداروس- مدير العلاقات العامة -المركز الطبي

5. الشيخ / محمد محمد يوسف- إمام وخطيب- الحق

6. الشيخ / ممدوح رضا محمد- إمام وخطيب- البر

7. الشيخ / أحمد صلاح محمد- إمام وخطيب- نادي ناصر

8. الشيخ / محمد عبدالله حسين- إمام وخطيب- الشهداء

9. الشيخ يسري رمضان محمد- إمام وخطيب- السودان

10. الشيخ / بدوى حسن عبدالرحمن- إمام وخطيب- النور

سادسًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد (الداخلة)

1. الشيخ/ محمود سعد شاهين- مدير المديرية- المجمع الإسلامي

2. الشيخ/ رمضان يوسف صالح- مدير الدعوة -النشواني

3. الشيخ/ محمد أحمد محمد حنفي -إمام وخطيب- القبلي

4. الشيخ/ أحمد خضر مدني- إمام وخطيب- الزراعيين

5. الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر- إمام وخطيب- دياب

سابعًا: مديرية أوقاف جنوب سيناء (سانت كاترين)

1. الشيخ/ إسماعيل محمد السيد الراوي مدير المديرية الوادي المقدس

2. الشيخ/ السيد يوسف السيد غيط- مدير الدعوة -وادي الراحة

3. الشيخ/ أسامة حسن حسن موافي -مدير إدارة - كاترين الاسباعية السفلى

4. الشيخ/ محمد عبدالعزيز عفيفي محمد عبدالعزيز -مفتش إدارة- كاترين السلام بوادي فيران

5. الشيخ/ عبدالعظيم عبد الحكيم عبدالعظيم- إمام وخطيب- الرحمة بوادي فيران

6. الشيخ/ مصطفى عبد المعطي سيد أحمد هاشم- إمام وخطيب- اثبيت

7. الشيخ/ فهيم مصطفى فهيم أبو شريف -إمام وخطيب -الطرفة القديم

8. الشيخ/ أشرف محمد صبحي محمود شلبي- إمام وخطيب- وادي مكتب

9. الشيخ/ أحمد مهدي محمود الأكشة- إمام وخطيب -الحسوة

10. الشيخ/ سامي محمد عبدالفتاح غانم -إمام وخطيب -الاسباعية العليا

ثامنًا: مديرية أوقاف بني سويف (سمسطا)

1. د/ عبدالرحمن نصر نصار- وكيل الوزارة -عثمان بن عفان

2. الشيخ/ الحسيني عبد السلام- مدير الدعوة -هندفا

3. الشيخ/ مصطفى رمضان عبدالعزيز- مدير إدارة- الكبير

4. الشيخ/ محمد دياب عبدالوهاب -إمام وخطيب- الشرفاء

5. الشيخ/ هاني حمادة عبدالعزيز- إمام وخطيب -الخطيب

6. الشيخ/ محمود عقبة طه -إمام وخطيب- آل عبدا لمطلب

7. الشيخ/ عمرو محمد إبراهيم -إمام وخطيب الكبير – بدهل

8. الشيخ/ سعودي السيد عبد الوهاب -إمام وخطيب الكبير- منشأة أبو مليح

9. الشيخ/ محمود عبد التواب محمد عويس- إمام وخطيب البحري- دشطوط

10. الشيخ/ رزق رجب عبد الموجود- إمام وخطيب البحري- المحمودية